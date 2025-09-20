Visite libre de l’église Saint Martin de Brémontier-Merval dans le cadre des JEP 2025 Brémontier-Merval

18 rue de l'église Brémontier-Merval Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

D’origine romane, certaines parties de l’église comme le chœur ont été agrandies au XVIIIe s. La voûte en bois, les blochets datent du XVIe. La Vierge à l’Oiseau du XVIe siècle en pierre polychromée est classée ainsi que les boiseries Bellozanne, œuvres des moines de l’abbaye de Bellozanne, datant du XVIIIe s. Les sculptures ont été faites par ces moines aux XVIIe et XVIIIe s. L’église a été entièrement restaurée en 2003 et 2004. Fascicule à disposition. .

18 rue de l’église Brémontier-Merval 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 96 60

Visite libre de l'église Saint Martin de Brémontier-Merval dans le cadre des JEP 2025

