Visite libre de l’église Saint-Martin de Grevilly et accueil par des bénévoles, Église Saint-Martin, Grevilly

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin de Grevilly et accueil par des bénévoles Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Martin de Grevilly, son emplacement préservé. Des bénévoles de l’association patrimoniale seront présents pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.

Église Saint-Martin Grevilly, 71700 Grevilly, France Grevilly 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Parking sur la place de la Fontaine en contrebas.

Venez découvrir l’église Saint-Martin de Grevilly, son emplacement préservé. Des bénévoles de l’association patrimoniale seront présents pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.

© Commune de Grevilly / Oxidrone