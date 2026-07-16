Visite libre de l’église Saint-Martin de Grevilly et accueil par des bénévoles, Église Saint-Martin, Grevilly
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Grevilly
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Martin de Grevilly et accueil par des bénévoles Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’église Saint-Martin de Grevilly, son emplacement préservé. Des bénévoles de l’association patrimoniale seront présents pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.
Église Saint-Martin Grevilly, 71700 Grevilly, France Grevilly 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Parking sur la place de la Fontaine en contrebas.
Venez découvrir l’église Saint-Martin de Grevilly, son emplacement préservé. Des bénévoles de l’association patrimoniale seront présents pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.
© Commune de Grevilly / Oxidrone