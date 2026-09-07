Visite libre de l’église Saint-Martin de Rigny-le-Ferron, Église Saint-Martin, Rigny-le-Ferron

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin de Rigny-le-Ferron 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Martin de Rigny-le-Ferron.

Église Saint-Martin 17 Grande Rue, 10160 Rigny-le-Ferron, France Rigny-le-Ferron 10160 Aube Grand Est 0325466938

Visite libre

© Charles Fichot