Visite libre de l’église Saint-Martin-de-Solosan, Église Saint-Martin-de-Solosan, Cébazan

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin-de-Solosan 19 et 20 septembre Église Saint-Martin-de-Solosan Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⛪ Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Martin-de-Tolosan

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Martin-de-Tolosan ouvre ses portes exceptionnellement !

Sous son porche, vous pourrez admirer une table d’autel d’époque préromane, rare témoin de l’ancienneté de l’édifice.

Église Saint-Martin-de-Solosan 6 rue de l’église, 34360 Cébazan Cébazan 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 02 09 Cette église est dédiée à saint Martin de Solosan, protecteur des routes. Elle repose sur une base romane, dont subsistent uniquement la partie occidentale et quelques murs qui soutenaient autrefois la voûte en berceau. Des arcades ouvrent sur les nefs latérales.

Le chevet, probablement semi-circulaire à l’origine, a été remplacé à l’époque moderne par un chœur de plan carré. Sous le porche de l’église se trouve une table d’autel préromane, découverte lors de fouilles menées en 1975, qui témoigne de l’ancienneté de l’édifice.

⛪ Ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Martin-de-Tolosan

© Melkan Bassil