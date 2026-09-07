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AGENDA · Laval-sur-Luzège

Visite libre de l’église Saint-Martin-de-Tours, Église Saint-martin-de-tours, Laval-sur-Luzège

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-martin-de-tours · Laval-sur-Luzège

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-martin-de-tours
Adresse
Chemin de la Luzège, 19550 Laval-sur-Luzège
Ville
19550 Laval-sur-Luzège
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre de l’église Saint-Martin-de-Tours 19 et 20 septembre Église Saint-martin-de-tours Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement l’église Saint-Martin-de-Tours.

Église Saint-martin-de-tours Chemin de la Luzège, 19550 Laval-sur-Luzège Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Découvrez librement l’église Saint-Martin-de-Tours.

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