AGENDA · Laval-sur-Luzège
Visite libre de l’église Saint-Martin-de-Tours, Église Saint-martin-de-tours, Laval-sur-Luzège
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-martin-de-tours · Laval-sur-Luzège
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Martin-de-Tours 19 et 20 septembre Église Saint-martin-de-tours Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez librement l’église Saint-Martin-de-Tours.
Église Saint-martin-de-tours Chemin de la Luzège, 19550 Laval-sur-Luzège Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Découvrez librement l’église Saint-Martin-de-Tours.