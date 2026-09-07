Visite libre de l’église Saint-Martin-de-Tours, Église Saint-martin-de-tours, Laval-sur-Luzège

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin-de-Tours 19 et 20 septembre Église Saint-martin-de-tours Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement l’église Saint-Martin-de-Tours.

Église Saint-martin-de-tours Chemin de la Luzège, 19550 Laval-sur-Luzège Laval-sur-Luzège 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Découvrez librement l’église Saint-Martin-de-Tours.