Visite libre de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Gagnac-sur-Cère samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Martin 20 et 21 septembre Église Saint-Martin Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Poussez les portes de cette église exceptionnellement ouverte et prenez le temps d’en admirer librement l’architecture et l’atmosphère paisible. Une belle occasion de (re)découvrir ce patrimoine religieux au cœur du village.

Église Saint-Martin 46130 Gagnac-sur-Cère Gagnac-sur-Cère 46130 Lot Occitanie 05 65 38 46 40 Venez voir un retable sculpté, une œuvre proche de l’atelier Tourane (restauration en projet) ainsi qu’une Pièta classée.

© Pah cauvaldor