Visite libre de l’église Saint Martin Eglise Saint Martin Morannes sur Sarthe-Daumeray samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

L’édifice original date du XIème siècle mais le clocher fut construit au XVIIIème siècle. L’ensemble

fut foudroyé en 1986 puis restauré. Elle appartenait au seigneur du pays, qui en expiation de ses

péchés, en fit don vers 1047 à l’Abbé des moines de de Marmoutiers, à Tours.

Laura Bellanger