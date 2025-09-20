Visite libre de l’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin Rocamadour
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
⛪ Église Saint-Martin – Mayrinhac-le-Francal
Partez à la découverte de cette église située dans le hameau de Mayrinhac-le-Francal, à Rocamadour.
Eglise Saint-Martin Mayrinhac-le-Francal, 46500 Rocamadour Rocamadour 46500 Lot Occitanie
Journées européennes du patrimoine 2025
© PAH Cauvaldor