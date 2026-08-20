Visite libre de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Sussargues

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Église Saint-Martin Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’église Saint-Martin de Sussargues est un édifice historique situé rue de l’Église. Construite à l’origine au Xe siècle, entre 919 et 925, elle a été remaniée aux XIe, XVIIe et XIXe siècles. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1977.

Église Saint-Martin 9 Rue du Pic Saint-Loup, 34160 Sussargues, France Sussargues 34160 Hérault Occitanie Construction d’un premier édifice entre 919 et 925. Au 11e puis au XIIe siècle, probable reconstruction avec remplois. De la fin du XVIIe siècle datent le clocheton, la cure et les dépendances. Le grand portail nord est du XIXe siècle. Nef unique à chevet plat. Fausse voûte en plâtre. La chapelle latérale date sans doute du XVIIIe siècle. La construction est ornée dans la tradtion pré-romane locale.

L’église Saint-Martin de Sussargues est un édifice historique situé Rue de l’Église. Construite à l’origine au Xe siècle (entre 919 et 925) et remaniée aux XIe, XVIIe et XIXe siècles, elle est au des…

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