Visite libre de l’église saint Martin Le bourg L’Hôme-Chamondot
samedi 19 septembre 2026 · Le bourg · L'Hôme-Chamondot
Informations pratiques
L’Hôme-Chamondot
Visite libre de l’église saint Martin
Le bourg Eglise saint Martin L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’extérieur et l’intérieur de cette église d’origine romane. L’ouverture permettera de voir les travaux de restauration réalisés dont notamment : la voûte, la nouvelle disposition des trente stalles du XVIIIème siècle dans le choeur de l’église, la restauration des lustres et la restauration du grand tableau de l’Asssomption.
Exposition des tableaux St Roch et l’assomption après restauration. Cartes postales de l’église. .
Le bourg Eglise saint Martin L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 74 91
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English : Visite libre de l’église saint Martin
L’événement Visite libre de l’église saint Martin L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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