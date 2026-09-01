Visite libre de l’église saint Martin Le bourg L’Hôme-Chamondot

Informations pratiques

L’Hôme-Chamondot

Visite libre de l’église saint Martin

Le bourg Eglise saint Martin L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’extérieur et l’intérieur de cette église d’origine romane. L’ouverture permettera de voir les travaux de restauration réalisés dont notamment : la voûte, la nouvelle disposition des trente stalles du XVIIIème siècle dans le choeur de l’église, la restauration des lustres et la restauration du grand tableau de l’Asssomption.

Exposition des tableaux St Roch et l’assomption après restauration. Cartes postales de l’église. .

Le bourg Eglise saint Martin L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 74 91

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English : Visite libre de l’église saint Martin

L’événement Visite libre de l’église saint Martin L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Touisme des Hauts du Perche