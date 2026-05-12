Visite libre de l’église Saint-Martin Église Saint-Martin Vomécourt-sur-Madon

Vomécourt-sur-Madon

Visite libre de l’église Saint-Martin

Église Saint-Martin 1 rue d’en Haut Vomécourt-sur-Madon Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-16

Visite libre de l’église Saint-Martin un trésor d’architecture.

Église de Vomécourt-sur-Madon, une des plus anciennes des Vosges.Tout public

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Église Saint-Martin 1 rue d’en Haut Vomécourt-sur-Madon 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08

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English :

Self-guided tour of Saint-Martin church: an architectural treasure trove.

Vomécourt-sur-Madon church, one of the oldest in the Vosges.

L’événement Visite libre de l’église Saint-Martin Vomécourt-sur-Madon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MIRECOURT