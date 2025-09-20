Visite libre de l’église Saint-Maurillon Église Saint-Maurillon de Mézels Vayrac

Visite libre de l’église Saint-Maurillon 20 et 21 septembre Église Saint-Maurillon de Mézels Lot

Gratuit. Informations auprès de l’association Mézels Patrimoine : 06 61 44 32 01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Église Saint-Maurillon – Mézels

Venez découvrir cette église lors d’une ouverture exceptionnelle.

Église Saint-Maurillon de Mézels Mézels, 46610 Vayrac Vayrac 46110 Lot Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© PAH Cauvaldor