Visite libre de l’église Saint-Médard Église Saint-Médard Thouars

Visite libre de l’église Saint-Médard 20 et 21 septembre Église Saint-Médard Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir cette église du XIIe siecle et joyaux de l’art roman du Poitou.

Pour enrichir votre exploration, des documents de visite sont mis à votre disposition gratuitement.

Église Saint-Médard 11 Place Saint Médard, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549662698 http://cac.thouars.fr Les murs de l’église datent du XIIe siècle. Ce sont les seuls vestiges, avec la façade, de l’édifice de cette époque qui comprenait une nef et des bas-côtés.

La disposition actuelle date du XVe siècle. A cette époque, à partir des bases anciennes, est créée une nef à six travées, voûtée sur croisées d’ogives à liernes longitudinales. L’élargissement de la nef a entraîné, entre chaque travée, l’édification d’un massif intérieur qui forme contrefort et reçoit les voûtes. Les espaces compris entre les massifs sont couverts de berceaux, le fond de ces sortes de chapelles latérales étant constitué par le mur primitif du XIIe siècle. Le chevet est percé d’une baie en tiers-point avec archivolte ornée de choux frisés. A la hauteur de la quatrième travée fut édifiée, en 1480, la chapelle des Trois-Maries ou du Saint-Sépulcre. Une autre chapelle à deux travées fut édifiée en 1510.

L’étage inférieur de la façade occidentale date du XIIe siècle. Au centre s’ouvre un portail à quatre voussures sculptées. Les deux arcs aveugles qui entourent cette porte ont deux rangs de voussures sculptées. Les contreforts surmontés de pinacles datent du XVe siècle. Au-dessus du portail, est représenté le Christ dans une gloire, entouré d’anges dans de petites arcades. Au-dessus, la fenêtre et la galerie d’arcs tréflés qui la surmonte, datent du XVe siècle.

© Église Saint-Médard