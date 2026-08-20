Visite libre de l’Église Saint-Méen, Eglise Saint-Méen, à Ploéven, Ploéven
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Méen, à Ploéven · Ploéven
Informations pratiques
Visite libre de l’Église Saint-Méen 19 et 20 septembre Eglise Saint-Méen, à Ploéven Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église
Eglise Saint-Méen, à Ploéven 29550 Ploéven Ploéven 29550 Finistère Bretagne https://ploeven.bzh/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090175 L’église a été construite d’est en ouest en deux campagnes de construction, datées respectivement de 1547 et 1574. D’importants travaux ont été réalisés au 17e siècle : peinture des lambris en 1660 (ceux du chœur ont été conservés), et construction de la sacristie en 1680. Le clocher, deux fois touché par la foudre, a été partiellement reconstruit : à partir de la chambre des cloches en 1735, et la flèche en 1893. L’église a conservé son placître orné d’un calvaire datant de la première moitié du 17e siècle.
Visite libre de l’église.
©mrivrin
À voir aussi à Ploéven (Finistère)
- Visite de la Chapelle Saint-Nicodème, Chapelle Saint Nicodème, Ploéven 19 septembre 2026