Visite libre de l’église Saint-Michel Église Saint-Michel de Ferrère Ferrère

Visite libre de l’église Saint-Michel Église Saint-Michel de Ferrère Ferrère samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Michel 20 et 21 septembre Église Saint-Michel de Ferrère Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite libre de l’église Saint-Michel de Ferrère

L’église Saint-Michel abrite un véritable trésor artistique : des fresques monumentales réalisées dans les années 1950 par le peintre biélorusse Nikolaï Greschny, dont le style vibrant et coloré mêle tradition et modernité.

Profitez d’une visite libre pour admirer cet ensemble exceptionnel, qui fait de l’église un lieu unique où l’art sacré s’exprime avec force et originalité.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art, d’histoire et de patrimoine spirituel.

Église Saint-Michel de Ferrère 1 Pl. de L’Église, 65370 Ferrère Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie L’église Saint-Michel possède un véritable trésor : des fresques réalisées par le peintre d’origine biélorusse Nikolaï Greschny, dans les années 1950. parking à l’entrée du village

Journées européennes du patrimoine 2025

© CCNB