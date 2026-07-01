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AGENDA · Laval-en-Laonnois

Visite libre de l’église Saint-Nicolas à Laval-en-Laonnois, Eglise de Laval-en-Laonnois, Laval-en-Laonnois

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Laval-en-Laonnois · Laval-en-Laonnois

Visite libre de l’église Saint-Nicolas à Laval-en-Laonnois, Eglise de Laval-en-Laonnois, Laval-en-Laonnois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Laval-en-Laonnois
Adresse
02000 Laval-en-Laonnois
Ville
02860 Laval-en-Laonnois
Département
Aisne

Visite libre de l’église Saint-Nicolas à Laval-en-Laonnois 19 et 20 septembre Eglise de Laval-en-Laonnois Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église Saint-Nicolas à Laval-en-Laonnois.

Eglise de Laval-en-Laonnois 02000 Laval-en-Laonnois Laval-en-Laonnois 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Nicolas à Laval-en-Laonnois.

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