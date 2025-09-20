Visite libre de l’église Saint-Nicolas de Pujols Église Saint-Nicolas Pujols

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Cette ancienne collégiale, précédemment chapelle castrale, est aujourd’hui une église paroissiale. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques et date du XVIe siècle.

Église Saint-Nicolas 131 Av. de Saint-Antoine, 47300 Pujols, France Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine L’église faisait partie d’un système de fortifications qui défendaient la ville. Elle se compose d’une nef qui se termine, à l’est, par une abside polygonale. Les quatre travées de la nef et l’abside sont voûtées sur croisées d’ogives avec liernes et tiercerons. Deux chapelles latérales s’ouvrent sur la quatrième travée. Le clocher, tour carrée massive, accolé à l’extrémité de la nef, protège une porte de ville. Son rez-de-chaussée est sans communication directe avec l’intérieur de l’église. Un escalier à vis Saint-Gilles donne accès à ce clocher. Deux autres escaliers situés près des chapelles latérales, donnent accès aux tribunes ou loges du seigneur. Une de ces loges communiquait primitivement avec un château qui a été démoli au XIXe siècle.

© Rachid Houanoh