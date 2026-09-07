Visite libre de l’église Saint-Nicolas d’Englancourt, Église fortifiée Saint-Nicolas, Englancourt

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Nicolas d’Englancourt 19 et 20 septembre Église fortifiée Saint-Nicolas Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église fortifiée Saint-Nicolas d’Englancourt date du 16ème siècle. Elle est située sur la colline dominant la vallée de l’Oise, c’est une magnifique église fortifiée, bâtie dans un des plus beaux sites de Thiérache. La façade ressemble de façon évidente à celle de Marly-Gomont. Deux tourelles en encorbellement (appelées échauguettes), en grès à la base, encadrent la façade. Des meurtrières sont percées à hauteur d’homme dans les murs de la nef. Elle porte les dates sur la nef de1580, et sur le chœur avec ses tours : 1581 et 1584. Contrairement aux autres église, le donjon se trouve sur le chœur. Deux tours cylindriques flanquent ce donjon. Elles ont une hauteur de 34 m et 3.75 m de diamètre. Sur l’un des murs extérieurs de la sacristie se trouve enchassée une pierre tombale de Rein de Bongard gravée aux armes de la famille de la Fons. Les inscriptions sont en relief.

Elle diffère de la plupart des églises fortifiées de la Thiérache. Le donjon est au cœur de l’Eglise, avec deux tours, sans clocher. Le portail n’est protégé que par 2 échauguettes, en encorbellement, placées aux angles.

La nef et le portail en grès non fortifiés de l’église Saint Nicolas semblent dater du début du XVIe siècle. C’est au cours des années 1580 qu’un fort en briques est édifié au-dessus du chœur dont l’accès est assuré par un escalier dans l’épaisseur du mur. Vous noterez la singularité de cette église qui ne possède pas de clocher et dont le donjon est en son chœur. Nota Bene : Une vaste salle de refuge de 50 m², aujourd’hui fermée au public, est accessible grâce à un très étroit escalier construit dans l’épaisseur du mur derrière l’autel !

L’église renferme un secret… celui de sa statue de la Vierge qui battrait des paupières. Depuis les années 50, plus de 1000 fidèles auraient déjà été témoins du phénomène…

En faisant le tour du cimetière magnifiquement fleuri, vous pourrez admirer la Vallée de l’Oise en contrebas.

Église fortifiée Saint-Nicolas Rue de l’Eglise, 02260 Englancourt, France Englancourt 02260 Aisne Hauts-de-France +33323974099 https://www.tourisme-thierache.fr/fiche/detail/322/a-voir-a-faire~Visites~Sites-et-monuments-historiques/%C3%89glise-fortifi%C3%A9e-Saint-Nicolas- La nef et le portail en grès non fortifiés de l’église Saint Nicolas semblent dater du début du XVIe siècle. C’est au cours des années 1580 qu’un fort en briques est édifié au-dessus du chœur dont l’accès est assuré par un escalier dans l’épaisseur du mur. Vous noterez la singularité de cette église qui ne possède pas de clocher et dont le donjon est en son chœur. Nota Bene : Une vaste salle de refuge de 50 m², aujourd’hui fermée au public, est accessible grâce à un très étroit escalier construit dans l’épaisseur du mur derrière l’autel !

L’église renferme un secret… celui de sa statue de la Vierge qui battrait des paupières. Depuis les années 50, plus de 1000 fidèles auraient déjà été témoins du phénomène…

En faisant le tour du cimetière magnifiquement fleuri, vous pourrez admirer la Vallée de l’Oise en contrebas. Parking gratuit.

L’église fortifiée Saint-Nicolas d’Englancourt date du 16ème siècle. Elle est située sur la colline dominant la vallée de l’Oise, c’est une magnifique église fortifiée, bâtie dans un des plus beaux à…

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