Visite libre de l’église Saint Nicolas (Ghjesgia Santu Niculaiu) et de la Chapelle Saint-Roch Feliceto Feliceto

Visite libre de l’église Saint Nicolas (Ghjesgia Santu Niculaiu) et de la Chapelle Saint-Roch Feliceto Feliceto samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint Nicolas (Ghjesgia Santu Niculaiu) et de la Chapelle Saint-Roch 20 et 21 septembre Feliceto Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Pour la commune de Feliceto ;

-L’église principale sera ouverte de 10h à 19h, Ghjesgia Santu Niculaiu,68 E Strambulaccie, 20225 Feliceto

https://fr.mappy.com/poi/6712c700247b1d7a6e3d62b3https://fr.mappy.com/poi/6712c700247b1d7a6e3d62b3

-La chapelle Saint Roch idem de 10h à 19h. 272 Strette Di Tarra-Rossa20225 Feliceto

Point GPS = 42.54787,8.93517

La construction de l’édifice actuel s’est échelonnée de la fin du XVIIème au début du XIXème. Il garde cependant des éléments de l’époque médiévale identifiables dans le clocher et dans la sacristie.

La nef de style baroque a été décorée par des peintres du XVIIIème et XIXème siècles, certains appartenant à l’école des peintres corses. On y voit un chemin de croix peint par Saverio Farinole. De style néoclassique la façade est typique du XIXème siècle. Les orgues datées de 1839 sont classées monument historique depuis 2006. Elles sont l’oeuvre de Don Anton Petru Saladini, facteur d’orgues installé à Speloncato. Son père Don Anton-Ghjaseppu Saladini, menuisier, en a construit le buffet ainsi que le meuble de la sacristie.

Jusqu’au début du XX° siècle, elles furent probablement entretenues par Gaspare Domini, facteur d’orgues installé à Felicetu.

Feliceto Feliceto Feliceto 20225 Haute-Corse Corse [{« link »: « https://fr.mappy.com/poi/6712c700247b1d7a6e3d62b3https://fr.mappy.com/poi/6712c700247b1d7a6e3d62b3 »}]

Visite de l’église Saint Nicolas et de la Chapelle Saint-Roch: entrée libre

CCIRB