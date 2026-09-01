Visite libre de l’église Saint-Ouen | Journées du Patrimoine Église Saint-Ouen de Rots Rots

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Visite libre de l’église Saint-Ouen | Journées du Patrimoine

Église Saint-Ouen de Rots Rue de la Grange aux Dimes Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’église Saint-Ouen a la forme d’une croix latine. Son vaisseau mesure 40 mètres de long. Le premier étage de la tour, qui se dresse à la croisée des transepts, est du XIIIe siècle, le second est du XIVe siècle et le troisième étage du XVe siècle.

L’église Saint-Ouen a la forme d’une croix latine. Son vaisseau mesure 40 mètres de long. Le premier étage de la tour, qui se dresse à la croisée des transepts, est du XIIIe siècle, le second est du XIVe siècle et le troisième étage du XVe siècle. L’ensemble est couvert d’un toit octogonal et pointu. Le portail, encadré de deux tourelles portant chacune un clocheton, est de pur style roman, tout comme la nef. La nef (intérieur et extérieur) comporte un décor d’arcatures plaquées assez inhabituel en Normandie, que l’on ne retrouve guère que dans l’église Saint-Martin de Colombelles. Victime autant de la Réforme que des combats de 1944, l’église a subi d’importants dégâts et a été l’objet de nombreux remaniements. .

Église Saint-Ouen de Rots Rue de la Grange aux Dimes Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Visite libre de l’église Saint-Ouen | Journées du Patrimoine

Saint-Ouen Church is shaped like a Latin cross. Its nave is 40 metres long. The first storey of the tower, which stands at the crossing of the transepts, dates from the 13th century; the second from the 14th century; and the third from the 15th century.

L’événement Visite libre de l’église Saint-Ouen | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer