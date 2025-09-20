Visite libre de l’église Saint-Pancrace du Vieux-Migennes Journées Européennes du Migennois Église Saint-Pancrace Charmoy

Église Saint-Pancrace 1 rue Descartes Charmoy Yonne

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

L’église Saint-Pancrace (Monument Historique 12ème siècle) est un édifice rural dont le porche (16ème) flanqué de deux tourelles présente une disposition unique dans la région. Des bouches à feu et les traces possibles d’un pont-levis authentifient une construction à vocation défensive.

Quatre peintures murales (15ème/16ème) témoignent des croyances de l’époque dont une charité de Saint-Martin et un dict des trois morts et des trois vifs. .

Église Saint-Pancrace 1 rue Descartes Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

