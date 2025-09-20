Visite libre de l’église Saint-Philibert de Dijon Église Saint-Philibert de Dijon Dijon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Située au cœur de la paroisse des vignerons, l’église Saint-Philibert est une église dijonnaise désaffectée située rue Michelet, à proximité de la cathédrale Saint-Bénigne. Construite au XIIe siècle, Saint-Philibert est le seul édifice religieux roman de Dijon, à l’exception de son porche, de ses chapelles nord, et de son clocher de pierre de style gothique qui date du début du XVIe siècle. Venez la visiter librement lors des Journées européennes du patrimoine.

Cette visite est proposée par Dijon, Ville d’art et d’histoire.

Église paroissiale des vignerons, cet édifice roman date du XIIe siècle. La flèche de pierre, de style flamboyant est un rajout du XVIe siècle. Utilisée comme dépôt d'aliments salés au XIXe siècle, elle a été très dégradée par des remontées de sel dans la pierre et a subi d'importants travaux de sauvetage. Ce lieu aux multiples usages à travers le temps est, depuis 2011, un espace dédié à la création artistique contemporaine.

© F. Jay / Ville de Dijon