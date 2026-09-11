Visite libre de l’église Saint Pierre d’Ascq, Église Saint Pierre d’Ascq, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint Pierre d’Ascq Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint Pierre d’Ascq Nord

Entrée gratuite – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, visitez l’un des plus anciens monuments de la ville de Villeneuve d’Ascq.

L’église Saint-Pierre d’Ascq est un des plus anciens édifices de la ville. Son architecture particulière témoigne de plusieurs époques : la fin du 15ème siècle pour le chœur et le transept, le 16ème pour la partie centrale de la nef et le 19 ème pour la partie clocher construite en briques.

L’édifice a été remanié par l’architecte hellemois Albert Rouzé dans les années 1930 et revêt un style art déco avec ses briquettes de Bonzel. De grands travaux de restauration des façades, charpentes et toitures ont été entrepris par la ville entre 2016 et 2018.

Des objets d’art sacré sont également remarquablement restaurés à l’intérieur. Découvrez la tapisserie classée au titre des Monuments Historiques Les Noces de Cana de G. Werniers, le tableau de Charles Van Mine qui conte le pèlerinage à Notre Dame de Montaigu dans la chapelle nord et d’autres sculptures. Une exposition pédagogique présente le travail de restauration de ces divers objets qui font partie du patrimoine villeneuvois. Entrez et découvrez en visite libre!

Église Saint Pierre d’Ascq Rue Gaston-Baratte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, visitez l’un des plus anciens monuments de la ville de Villeneuve d’Ascq. patrimoine journées du patrimoine

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