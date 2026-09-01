Visite libre de l’église Saint-Pierre de Lasson | Journées du Patrimoine Église Saint-Pierre Rots

Informations pratiques

Rots

Visite libre de l’église Saint-Pierre de Lasson | Journées du Patrimoine

Église Saint-Pierre Rue Crois Mare Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Certaines parties de la nef sont romanes. Le clocher construit au XVIe s., est percé d’ouvertures en ogive dans sa partie supérieure. La flèche sommitale, agrémentée de quatre clochetons, est en pierre calcaire.

Certaines parties de la nef sont romanes. Le clocher construit au XVIe s., est percé d’ouvertures en ogive dans sa partie supérieure. La flèche sommitale, agrémentée de quatre clochetons, est en pierre calcaire.

Les fouilles réalisées entre 1999 et 2001 ont permis de découvrir des sépultures, dont certaines dateraient de l’âge de bronze ou du fer mais la plupart de l’époque moderne. une partie du bâti était d’époque romane ou pré-romane.(I.S.M.H. 1927). une litre cachée sous le plâtre des murs sud et ouest, avec les armoiries de la famille Croismare, propriétaire du château de 1628 à 1768. la plus belle découverte fût celle de la statue de St Pierre. Trouvée en terre, à l’extérieur de l’église près du mur sud de la nef. mosaïque second empire à l’italienne (terrazo alla vennezianna). Les pavés anciens visibles sous l’estrade sous les plâtres et ciments gris des murs de la nef apparaissent des grosses pierres sur le mur sud, un mur nord entièrement construit selon la méthode de l’OPUS SPICATUM (arrêtes de poissons), technique de construction utilisée depuis la période romane jusqu’à la fin du XIe siècle, aussi bien dans les églises de la région, à Anisy ou Cambes en Plaine, que dans les grandes cathédrales comme à Durham au nord de l’Angleterre. Ce mur est composé de plaquettes de calcaire et plus rarement de silex, a fait l’objet de nombreuses modifications avec l’aménagement d’ouvertures qui furent agrandies ou obstruées. Ce mur formait un quadrilatère d’environ 12m sur 6 qui a été rallongé au XIIe siècle sur 3m à l’arrière de l’église. (voir la différence de couleur liée à une proportion d’argile différente). Le contrefort extérieur à l’emplacement de la jonction des 2 constructions serait typique du XIe siècle. .

Église Saint-Pierre Rue Crois Mare Rots 14740 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Visite libre de l’église Saint-Pierre de Lasson | Journées du Patrimoine

Parts of the nave are Romanesque. The bell tower, built in the 16th century, has pointed arches in its upper section. The spire, adorned with four pinnacles, is made of limestone.

L’événement Visite libre de l’église Saint-Pierre de Lasson | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer