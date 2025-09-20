Visite libre de l’église Saint-Pierre de Mâcon Église Saint-Pierre Saint-Clément

Visite libre de l’église Saint-Pierre de Mâcon Église Saint-Pierre Saint-Clément samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Pierre de Mâcon 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Saint-Pierre a été bâtie de 1859 à 1865 d’après les plans de l’architecte Berthier, élève de Viollet-le-Duc. De nombreuses peintures murales sont à découvrir (Bussière, Beuchot, Mai- Thu, Krug, etc.), ainsi que des tableaux, une statue de la Vierge en marbre de Carrare ou encore un grand orgue de tribune. Venez découvrir les sculptures offertes par le docteur Christian Oddoux à l’église Saint-Pierre : une déposition de croix, la couronne d’épines et une œuvre appelée Mater dolorosa.

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’église Saint-Pierre a été bâtie de 1859 à 1865 d’après les plans de l’architecte Berthier, élève de Viollet-le-Duc. De nombreuses peintures murales sont à découvrir (Bussière, Beuchot, Mai- Thu, de…

© Ville de Mâcon