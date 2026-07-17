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AGENDA · Montchâlons

Visite libre de l’église Saint-Pierre de Montchâlons, Église, Montchâlons

samedi 19 septembre 2026 · Église · Montchâlons

Visite libre de l’église Saint-Pierre de Montchâlons, Église, Montchâlons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Grande Rue, 02860 Montchâlons, France
Ville
02860 Montchâlons
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Visite libre de l’église Saint-Pierre de Montchâlons 19 et 20 septembre Église Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église de Montchâlons

Église Grande Rue, 02860 Montchâlons, France Montchâlons 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église de Montchâlons

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