AGENDA · Montchâlons
Visite libre de l’église Saint-Pierre de Montchâlons, Église, Montchâlons
samedi 19 septembre 2026 · Église · Montchâlons
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Pierre de Montchâlons 19 et 20 septembre Église Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture et visite libre de l’église de Montchâlons
Église Grande Rue, 02860 Montchâlons, France Montchâlons 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église de Montchâlons
© OT Pays de Laon