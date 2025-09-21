Visite libre de l’église Saint-Pierre de Rosey Église Saint-Pierre Rosey

Entrée libre

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement cette église d’origine romane, à la fois prieurale, seigneuriale et paroissiale. Vous découvrirez son décor peint baroque (XVIIe siècle) très rare.

Église Saint-Pierre Rue de la Grange Saint-Pierre, 71390 Rosey Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Parking sur place.

© Amicale de Rosey