Visite libre de l’église saint Pierre de Vaudelnay, Eglise Saint Pierre de Vaudelnay, Vaudelnay

Informations pratiques

Visite libre de l’église saint Pierre de Vaudelnay Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise Saint Pierre de Vaudelnay Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Pierre de Vaudelnay sera ouverte à la visite libre. Les visiteurs pourront découvrir l’intérieur de l’édifice à leur rythme et consulter un support de présentation retraçant l’histoire de l’église et son patrimoine.

Eglise Saint Pierre de Vaudelnay 88 rue de la mairie vaudelnay Vaudelnay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0644304797 https://vaudelnay.fr/ Edifice construit en 1826 par l’architecte Antoine Caldéron, l’église Saint Pierre se trouve être construit dans un style néoclassique. Située au cœur du bourg, elle remplace une ancienne église devenue trop vétuste. Aujourd’hui, elle constitue un élément important du patrimoine de Vaudelnay et a été inscrite au titre des monuments historiques en 2007.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Pierre de Vaudelnay sera ouverte à la visite libre. Les visiteurs pourront découvrir l’intérieur de l’édifice à leur rythme et un…

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