Visite libre de l’église Saint-Pierre de Vertus et de son retable Eglise Saint-Pierre-de-Vertus Rabastens

Visite libre de l’église Saint-Pierre de Vertus et de son retable 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre-de-Vertus Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ L’église Saint-Pierre de Vertus – Rabastens

L’église Saint-Pierre de Vertus abrite un retable classé Monument historique, actuellement en cours de restauration.

Deux phases sont déjà terminées : la restauration de la toile et de la partie ébénisterie. La troisième phase, consacrée à la polychromie, est en cours.

À cette occasion, un livret retraçant l’histoire de l’église de Vertus depuis le Moyen Âge sera proposé à la vente. Les bénéfices seront intégralement reversés au profit des travaux de restauration.

Eglise Saint-Pierre-de-Vertus Route de Vertus, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie L’église de Vertus attestée dès le XIIe siècle possède un retable inscrit aux monuments historiques du XVIIe siècle. Depuis Rabastens, faire 4 km sur la route de Saurs puis prendre la RD 20 sur 1 km 500. Petit parking à proximité de l’église.

© Mairie de Rabastens