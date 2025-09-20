Visite libre de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Carennac

Visite libre de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Carennac samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Pierre 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre — Église Saint-Pierre

Venez découvrir l’église Saint-Pierre, son tympan sculpté du XIIᵉ siècle et ses décors peints remarquables.

Un bel exemple de patrimoine roman à ne pas manquer !

Église Saint-Pierre Cour du Prieuré, 46110 Carennac, France Carennac 46110 Lot Occitanie 0565332200 https://www.tourisme-lot.com/offres/eglise-saint-pierre-et-son-cloitre-carennac-fr-659245 Au pied des falaises du causse de Gramat, baigné par les eaux de la Dordogne, le bourg monastique de Carennac s’est développé autour d’un prieuré clunisien fondé au milieu du XIe siècle. Célèbre pour son tympan roman et sa Mise au tombeau gothique, l’église Saint-Pierre, édifiée à la fin du XIe siècle, se trouve au centre de l’ensemble monastique. Le portail de l’église primitive porte des chapiteaux sculptés ornés d’animaux fantastiques, de palmettes et d’entrelacs. Le porche, élevé devant cette façade, offre un tympan sculpté représentant le Christ en majesté dans une mandorle entouré par le Tétramorphe (l’ange, l’aigle, le lion, le taureau) et par les apôtres.

⛪ Visite libre — Église Saint-Pierre

© Pah Cauvaldor