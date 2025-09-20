Visite libre de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Nadaillac-de-Rouge

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

⛪ Visite libre – Église Saint-Pierre de Nadaillac-de-Rouge

Découvrez librement l’église Saint-Pierre de Nadaillac-de-Rouge, témoin du patrimoine religieux local et de l’histoire du village.

Église Saint-Pierre 46350 Nadaillac-de-Rouge Nadaillac-de-Rouge 46350 Lot Occitanie La construction de l’église a débuté en 1400 sous l’initiative du baron Étienne de Nadaillac. À l’origine, elle servait de chapelle au château de Nadaillac-de-Rouge, situé à proximité, avant de devenir l’église paroissiale.

À l’intérieur, on peut observer des clefs de voûte ornées des armoiries des Pouget, ainsi qu’une autre arborant les armoiries des Gontaut-Biron. Les armoiries des Pouget ont probablement été sculptées après le mariage de Guillaume du Pouget, bourgeois et consul de Gourdon, avec Allemande de La Manhanie, avant 1445. Ce mariage a apporté à Guillaume la seigneurie de Nadaillac. Quant aux Gontaut, ils ne semblent pas être présents à Nadaillac.

L’église a été incendiée pendant les guerres de religion et a dû subir plusieurs réparations au fil du temps.

En 1885, l’église a été restaurée et une chapelle dédiée à saint Pierre y a été ajoutée. Les voûtes de la nef, datant du XIXe siècle, présentent des voûtains en brique. Il est possible que les clefs armoriées aient été installées lors de cette restauration.

