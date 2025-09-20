Visite libre de l’église Saint-Pierre-Ès-Liens de Cheny Église Saint-Pierre de Cheny Cheny

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Pierre-Ès-Liens de Cheny, datée du XIIIe siècle.

La grosse tour carrée du XIIIe siècle et les contreforts en grès ferrugineux de l’église Saint-Pierre-ès-Liens donnent à cette bâtisse un cachet particulier. Par ailleurs, l’édifice renferme une statue polychrome très rare de Saint-Pierre Pape sculpté assis du XVIe siècle.

Église Saint-Pierre de Cheny 10 place de l’Église, 89400 Cheny Cheny 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Daytona Goguelat