Visite libre de l'église Saint-Pierre-Ès-Liens de Cheny Journées Européennes du Patrimoine
Place de l'Église Charmoy

Gratuit

2025-09-20 14:00:00

2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

La grosse tour carrée du 13ème et les contreforts en grès ferrugineux de l’église Saint-Pierre-ès-Liens donnent à cette bâtisse un cachet particulier. Par ailleurs, l’édifice renferme une statue polychrome très rare de Saint-Pierre Pape sculpté assis (16ème siècle). .

Place de l’Église Place de l’Église Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

