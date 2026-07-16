Visite libre de l’église Saint-Pierre et bastide, Église Saint-Pierre et bastide, Le Plan

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre et bastide Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre et bastide Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez cette église classée, ainsi qu’une présentation d’habits sacerdotaux.

Église Saint-Pierre et bastide Place de l’église, 31220 Le Plan Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie 05 61 98 17 08 Site historique datant du XVIe siècle. L’église fortifiée présente un clocher atypique et une bastide mitoyenne où le pavé en galet d’époque est toujours présent. La façade antérieure faisait partie du mur d’enceinte. Possibilité de stationner à proximité du site.

Eglise classée avec présentation d’habits sacerdotaux