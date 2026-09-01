Visite libre de l’église Saint Pierre | Journées du Patrimoine Église Saint-Pierre Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Visite libre de l’église Saint Pierre | Journées du Patrimoine

Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Pour apprécier en toute liberté l’histoire et le patrimoine architectural de l’église de Lion sur mer, vous aurez à votre disposition des notices en français, anglais et allemand sur l’histoire de l’église Saint-Pierre et son architecture qui a évolué depuis le XIe siècle…

Pour apprécier en toute liberté l’histoire et le patrimoine architectural de l’église de Lion sur mer, vous aurez à votre disposition

– des notices en français, anglais et allemand sur l’histoire de l’église Saint-Pierre et son architecture qui a évolué depuis le XIe siècle.

– un livret-découverte pour les enfants de 7 à 10 ans,

– ainsi que quelques panneaux explicatifs. .

Église Saint-Pierre Place Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00

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English : Visite libre de l’église Saint Pierre | Journées du Patrimoine

To explore the history and architectural heritage of the church in Lion-sur-Mer at your leisure, information leaflets are available in French, English and German on the history of Saint-Pierre Church and its architecture, which has evolved since the 11th century…

L’événement Visite libre de l’église Saint Pierre | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer