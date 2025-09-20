Visite libre de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul Église Saint-Pierre-Saint-Paul Colombes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Inaugurée en 1968, l’église Saint-Pierre-Saint-Paul est l’œuvre de l’architecte Jean Hébrard. Ayant su tirer parti de toutes les potentialités du béton, l’édifice est d’une grande plasticité, magnifiée par la luminosité des vitraux de l’artiste Louis-René Petit. L’église Saint-Pierre-Saint-Paul a obtenu le label « Patrimoine d’intérêt régional » en 2023.

Dépliant de présentation à dispostion.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 11 rue Beaurepaire 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 42 14 51 http://www.catho92-colombes.cef.fr/ https://www.facebook.com/pages/Paroisse-St-Pierre-St-Paul-St-Etienne-St-Henri/375831049226704?ref=hl Édifié en 1968 en remplacement de l’ancienne église promise à la démolition, le bâtiment de l’architecte Jean Hébrard joue de toutes les potentialités du béton pour une expression libre et dépouillée. Outre ses qualités plastiques, l’église offre sur près de 600 m2 une vaste composition de dalles de verre coloré du verrier Louis-René Petit, réalisée par les ateliers Loire (Chartres). Il reste de l’ancienne église le baptistère, le grand crucifix dans le chœur et une statue de Marie dans la chapelle de la Vierge. SNCF : Gare de Colombes Bus RATP (164, 166, 167, 176, 304, 366, 367, 378) arrêt Église de Colombes

Visite libre

Archives communales de Colombes