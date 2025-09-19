Visite libre de l’église Saint-Quiriace d’Épineau-les-Voves Église Saint-Quiriace Épineau-les-Voves

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement l’église Saint-Quiriace d’Épineau-les-Voves, datée du XIIIe siècle.

Au XVIIe siècle, une inondation dévaste le village d’Épineau et son église originelle à trois nefs. Les habitants émigrent au hameau des Voves et se placent sous la protection de la chapelle Saint-Quiriace. Des statues d’art populaire du XIVe siècle décorent la partie intérieure gauche de l’édifice. L’une d’entre elles représente Saint-Quiriace tenant d’un côté sa crosse et de l’autre un bâton en tau.

Église Saint-Quiriace Place de l’Église, 89400 Épineau-les-Voves Épineau-les-Voves 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© Daytona Goguelat