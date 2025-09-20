Visite libre de l’église Saint-Roch Église Saint-Roch Le Roc

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Ouverture (sous réserve) — Église Saint-Roch

L’église Saint-Roch pourrait être exceptionnellement ouverte à la visite, sous réserve de confirmation.

Une belle opportunité, à suivre de près !

Église Saint-Roch 46200 Le Roc Le Roc 46200 Lot Occitanie Le Roc était autrefois la paroisse de Mareuil et le village ne comprenait que le château et treize maisons adossées à la montagne. Jusqu’en 1789 et la démolition de l’église Saint-Saturnin de Mareuil, les Roucanels (habitants du Roc) se rendaient donc à Mareuil (3 km environ) pour leurs cultes.

Un religieux de l’abbaye de Souillac s’étant retiré à la fin de la Révolution, Le Roc fut érigé en paroisse sous le Concordat de 1803 (entre Napoléon et le Vatican).

Ce père fit quelques temps le service dans une maison érigée en chapelle (devenue plus tard le café du pays, puis un bâtiment agricole). Un curé y fut nommé, remplacé par le curé de Lanzac. Ce n’est qu’en 1837 que le curé Ballastre fit construire l’église actuelle très simple, sous le vocable de Saint-Roch.

Les curés s’y succèdent jusqu’en 1920.

Saint Roch est un saint du XIIIe siècle qui a consacré sa vie à soigner les victimes de la peste. Se retirant comme un ermite au désert, un chien lui apporte chaque jour un morceau de pain dérobé à la table de son maître. D’où l’expression « Saint-Roch et son chien » pour désigner des inséparables. Sa statue avec son chien est sur la place de l’église.

© Pah Cauvaldor