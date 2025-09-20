Visite libre de l’Église Saint Sauveur Mausoléo Mausoléo

Visite libre de l’Église Saint Sauveur Mausoléo Mausoléo samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’Église Saint Sauveur 20 et 21 septembre Mausoléo Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Église paroissiale San-Salvadore (Saint-Sauveur). Elle a été bâtie au XVIe siècle sur un sanctuaire ancien et remaniée au XVIIIe siècle. Elle présente un petit clocher massif. À l’intérieur se trouvent plusieurs œuvres remarquables : une statue de saint Jean-Baptiste en bois d’olivier, des fonts baptismaux en bois, un tabernacle en bois sculpté et donné par un moine de Corbara, un tableau toile peinte Intercession de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste auprès de la Trinité pour les âmes du purgatoire daté de 1680, une bannière de procession, etc.

Sur la façade est apposée une plaque commémorative en marbre sur laquelle est écrit : Ci-gît l’Abbé Antoine Giudicelli professeur au petit séminaire d’Ajaccio décédé à Olmi-Cappella le 16 mai 1921 à l’âge de 38 ans. (Wikipedia)

Mausoléo 20259 Mausoléo Mausoléo 20259 Haute-Corse Corse

Visite de l’Église Saint Sauveur: entrée libre

CCIRB