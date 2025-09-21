Visite libre de l’église Saint Sébastien d’Annappes Église Saint Sébastien d’Annappes Villeneuve-d’Ascq
Visite libre de l’église Saint Sébastien d’Annappes Église Saint Sébastien d’Annappes Villeneuve-d’Ascq dimanche 21 septembre 2025.
Visite libre de l’église Saint Sébastien d’Annappes Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint Sébastien d’Annappes Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Dimanche 21 septembre, l’église Saint Sébastien d’Annappes est ouverte en visite libre de 14h à 18h.
Plus d’infos sur l’église ici :
https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-sebastien-dannappes
Concert du Jeune Ensemble Harmonique à 16h.
Église Saint Sébastien d’Annappes 1735 Place de la République, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-sebastien-dannappes »}]
Dimanche 21 septembre, l’église Saint Sébastien d’Annappes est ouverte en visite libre de 14h à 18h.
Ville de Villeneuve d’Ascq