Visite libre de l’église Saint Sébastien d’Annappes Église Saint Sébastien d’Annappes Villeneuve-d’Ascq

Visite libre de l’église Saint Sébastien d’Annappes Dimanche 21 septembre, 14h00 Église Saint Sébastien d’Annappes Nord

Gratuit – Sans inscription

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dimanche 21 septembre, l’église Saint Sébastien d’Annappes est ouverte en visite libre de 14h à 18h.

Plus d’infos sur l’église ici :

https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-sebastien-dannappes

Concert du Jeune Ensemble Harmonique à 16h.

Église Saint Sébastien d'Annappes 1735 Place de la République, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dimanche 21 septembre, l’église Saint Sébastien d’Annappes est ouverte en visite libre de 14h à 18h.

Ville de Villeneuve d’Ascq