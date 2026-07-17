Visite libre de l’église Saint-Simplice – Les Barthes, Église Saint-Sulpice, Les Barthes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Sulpice · Les Barthes
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Simplice – Les Barthes 19 et 20 septembre Église Saint-Sulpice Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Simplice aux Barthes
Découvrez librement cette église, témoin du patrimoine culturel et historique de la commune.
Mail : lesbarthes2002@gmail.com
Église Saint-Sulpice Route de la Rivière, 82100 Les Barthes Les Barthes 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:lesbarthes2002@gmail.com »}]
Visite libre de l’Église Saint-Simplice – Les Barthes
©ManonBouysset