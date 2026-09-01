Visite libre de l’église Saint-Sulpice | Journées du Patrimoine Église Saint-Sulpice Rots

Informations pratiques

Rots

Visite libre de l’église Saint-Sulpice | Journées du Patrimoine

Église Saint-Sulpice Chemin de la Thue Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de l’église du XIe s. et exposition de photos des modillons et de l’église.

Acquise à la fin du XIe s. par les moines de l’Abbaye-aux-Hommes, l’église Saint-Sulpice de Secqueville en Bessin présente un ensemble d’une grande pureté de style et des proportions remarquables.

Visite libre de l’église du XIe s. et exposition de photos des modillons et de l’église.

Acquise à la fin du XIe s. par les moines de l’Abbaye-aux-Hommes, l’église Saint-Sulpice de Secqueville en Bessin présente un ensemble d’une grande pureté de style et des proportions remarquables. Elle fut incendiée en 1105 dans un épisode des guerres de succession de Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie et Roi d’Angleterre. Mais la nef du XIe s. a pu être conservée tandis que le transept et la haute tour-lanterne dateraient du début du XIIe s. La flèche qui la couvre ne fut ajoutée qu’au XIIIe. Le chœur est un pastiche d’art roman qui date en fait de l’époque classique (XVIIe s.).

Pour l’essentiel, le caractère monumental de l’église et l’austérité de son décor témoignent de l’intervention des maîtres d’œuvres expérimentés de Saint-Etienne-de-Caen. Ainsi, on note cependant la présence dans la nef d’un décor en bandeau continu de motifs en faible relief au dessus des arcades. A l’extérieur, vous remarquerez ces mêmes décors ainsi que les modillons. Secqueville témoignerait d’une des premières apparitions de ce décor, peut-être d’origine anglo-saxonne (fin du XIe s.), dans la nef de la cathédrale de Bayeux (milieu du XIIe s.).

Cet édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1840. .

Église Saint-Sulpice Chemin de la Thue Rots 14740 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Visite libre de l’église Saint-Sulpice | Journées du Patrimoine

Self-guided tour of the 11th-century church and an exhibition of photographs of the corbels and the church.

Acquired at the end of the 11th century by the monks of the Abbaye-aux-Hommes, the Church of Saint-Sulpice in Secqueville-en-Bessin is a building of great stylistic purity and remarkable pr…

L’événement Visite libre de l’église Saint-Sulpice | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer