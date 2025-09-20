Visite libre de l’église Saint-Thibault Église Saint-Thibault Joigny

Visite libre de l’église Saint-Thibault Église Saint-Thibault Joigny samedi 20 septembre 2025.

Visite libre de l’église Saint-Thibault 20 et 21 septembre Église Saint-Thibault Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter cette magnifique église gothique datant principalement de la fin du XVe siècle, avec son clocher Renaissance. Vous découvrirez ses magnifiques vitraux et la chapelle dédiée à sainte Sophie Barat.

Église Saint-Thibault 2 Rue Chaudot, 89300 Joigny, France Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter cette magnifique église gothique datant principalement de la fin du XVe siècle, avec son clocher Renaissance. Vous découvrirez ses à…

© Tourisme Joigny Jovinien