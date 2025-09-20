Visite libre de l’église Saint-Victor Eglise Saint-Victor Erdre-en-Anjou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Elle fut reconstruite en 1838 puis agrandie en 1865 d’un double transept qui lui donne l’originalité d’une croix de Lorraine et une allure massive.

A l’intérieur, il faut admirer une belle verrière consacrée à St François d’Assise qui tente de convertir le sultan d’Egypte. Les boiseries du chœur, les autels, les monogrammes des voûtes, le chemin de croix sont remarquables.

Commune d’Erdre-en-Anjou