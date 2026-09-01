Visite libre de l’église Saint-Vigor | Journées du Patrimoine Église Saint-Vigor Thue et Mue

Informations pratiques

Thue et Mue

Visite libre de l’église Saint-Vigor | Journées du Patrimoine

Église Saint-Vigor Rue des Dentellières Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse Brouay Le Mesnil-Patry Putot-en-Bessin Sainte-Croix-Grand-Tonne).

Une petite exposition sera disposée sur chaque site retraçant un peu d’histoire du lieu et quelques photos.

Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse Brouay Le Mesnil-Patry Putot-en-Bessin Sainte-Croix-Grand-Tonne).

Une petite exposition sera disposée sur chaque site retraçant un peu d’histoire du lieu et quelques photos. .

Église Saint-Vigor Rue des Dentellières Thue et Mue 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 78 25

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English : Visite libre de l’église Saint-Vigor | Journées du Patrimoine

The six churches in Thue and Mue will be open to the public (Bretteville-l’Orgueilleuse, Brouay, Le Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin and Sainte-Croix-Grand-Tonne).

A small exhibition will be on display at each site, giving a brief overview of the history of the place and featuring a few photographs.

L’événement Visite libre de l’église Saint-Vigor | Journées du Patrimoine Thue et Mue a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer