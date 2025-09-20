Visite libre de l’église Sainte-Catherine Église Sainte-Catherine Bretenoux

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Poussez les portes de l’église Sainte-Catherine de Bretenoux et laissez-vous surprendre par les richesses du patrimoine lotois, au cœur d’un édifice chargé d’histoire.

Église Sainte-Catherine 131 rue des Hortes, 46130 Bretenoux Bretenoux 46130 Lot Occitanie L’édification de l’église Sainte-Catherine doit être reliée à la fondation de la ville nouvelle de Villefranche d’Orlinde (aujourd’hui Bretenoux), par Guérin de Castelnau, peu avant 1277. L’église de la bastide a longtemps été une simple annexe de Notre-Dame de Félines (commune de Prudhomat), jusqu’à ce qu’elle soit élevée au rang d’église paroissiale, en remplacement de l’église mère, au XVIIIe siècle. Bien que l’édifice soit souvent attribué à l’époque moderne, son analyse montre qu’il conserve d’importantes parties du Moyen Âge, dont le chevet datable du dernier quart du XIIIe siècle, et donc contemporain de la fondation de la ville. Une première chapelle a été ajoutée au nord sans doute au XIVe siècle ou au tout début du XVe siècle, puis une deuxième au sud au cours du XVe siècle.

L’édification d’une seconde chapelle au nord en 1635, date inscrite sur le linteau de la fenêtre, s’accompagne de la reconstruction de la partie occidentale de la nef. La dernière phase importante de travaux se situe en 1762-1763 avec l’ajout de la seconde chapelle sud et la réfection de la façade. Une petite construction de plan semi-circulaire a été accolée au côté nord du chevet au XIXe siècle, et la sacristie a été construite à l’est au XIXe ou au XXe siècle.

Le plafond de la nef est recouvert de peintures exécutées en 1920 représentant en particulier Jeanne d’Arc devant les coteaux de Glanes, sainte Catherine tenant la palme des martyrs, représentée devant la ville de Bretenoux où l’on distingue l’ancien pont à arches et les pénitents bleus devant leur chapelle, sur la place des Consuls.

⛪ Visite libre — Église Sainte-Catherine de Bretenoux

