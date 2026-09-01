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AGENDA · Thue et Mue

Visite libre de l’église Sainte Croix | Journées du Patrimoine Église Sainte-Croix Thue et Mue

dimanche 20 septembre 2026 · Église Sainte-Croix · Thue et Mue

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Église Sainte-Croix
Adresse
Rue de l'église de Sainte-Croix
Ville
14740 Thue et Mue
Département
Calvados
Tarif

Thue et Mue

Visite libre de l’église Sainte Croix | Journées du Patrimoine

Église Sainte-Croix Rue de l’église de Sainte-Croix Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).
Une petite exposition sera disposée sur chaque site retraçant un peu d’histoire du lieu et quelques photos.
Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).
Une petite exposition sera disposée sur chaque site retraçant un peu d’histoire du lieu et quelques photos.   .

Église Sainte-Croix Rue de l’église de Sainte-Croix Thue et Mue 14740 Calvados Normandie  

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English : Visite libre de l’église Sainte Croix | Journées du Patrimoine

The six churches in Thue and Mue will be open to the public (Bretteville-l’Orgueilleuse, Brouay, Le Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin and Sainte-Croix-Grand-Tonne).
A small exhibition will be on display at each site, giving a brief overview of the history of the place and featuring a few photographs.

L’événement Visite libre de l’église Sainte Croix | Journées du Patrimoine Thue et Mue a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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