Visite libre de l’église Sainte-Hélène Église Sainte-Hélène Sainte-Hélène

Visite libre de l’église Sainte-Hélène 20 et 21 septembre Église Sainte-Hélène Saône-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite libre de cette charmante église de village samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 17h.

Église Sainte-Hélène Le Bourg, 71390 Sainte-Hélène Sainte-Hélène 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 23 13 63 38 https://www.sainte-helene.fr/eglise Cette charmante petite église romane remaniée aux XVIe et XIXe siècles, typique des églises de villages, est composée d’une grande salle (la nef), d’un resserrement correspondant au clocher, puis d’un chœur derrière lequel se trouve la sacristie.

L’église de Sainte-Hélène se caractérise par la blancheur de son crépit extérieur et sa haute tour du clocher. parking juste à côté.

© Mairie de Sainte-Hélène