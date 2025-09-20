Visite libre de l’église Sainte-Marie-aux-Fleurs Église Sainte-Marie-aux-Fleurs Saint-Maur-des-Fossés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Bien connue de tous les voyageurs du RER, l’église Sainte-Marie-aux-Fleurs est l’une des plus récentes de Saint-Maur-des-Fossés puisque construite en 1937, suite à différentes pétitions. Mais c’est aussi grâce à l’opiniâtreté de Madame Mathieu Lolliot que le cardinal Verdier, archevêque de Paris, inscrit la construction de la chapelle dans son programme des Chantiers du Cardinal. La pose de la première pierre a lieu le 25 avril 1937 et la première messe y est célébrée le 10 octobre de la même année en présence d’Auguste Marin, maire de Saint-Maur-des-Fossés et de nombreuses personnalités tant civiles que religieuses. Dessinée par Henri Vidal, un architecte auteur de nombreux lieux de culte pour les Chantiers du Cardinal, l’église allie le style de la fin des années Trente avec de nombreux symboles de foi des premiers chrétiens. Construite en pierres suivant un plan allongé, elle comporte une nef unique se terminant par un chevet plat.

Église Sainte-Marie-aux-Fleurs
20 rue Alsace-Lorraine
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Val-de-Marne
Île-de-France

