Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine Église Sainte-Marie-Madeleine Alvignac

Visite libre de l’église Sainte-Marie-Madeleine 20 et 21 septembre Église Sainte-Marie-Madeleine Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À la découverte de l’église Sainte-Marie-Madeleine

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, venez découvrir le village d’Alvignac et son église Sainte‑Marie‑Madeleine.

Église Sainte-Marie-Madeleine Place de la Mairie, 46500 Alvignac Alvignac 46500 Lot Occitanie L’évêque de Cahors Géraud (1068-1083) donne plusieurs églises au prieuré de Carennac, dont celle de Rignac et donc sans doute, pense-t-on, celle d’Alvignac qui est son annexe ; l’abbé Clary ajoute, d’après les notes d’Edmond Albe, qu’une église neuve en 1267 est devenue la partie principale de l’église actuelle. Les élévations intérieures de la deuxième travée de la nef montrent deux grands arcs dont l’appareil de petits moellons équarris évoque le XIe siècle, tandis que leur tracé brisé serait en faveur d’une datation plus tardive. L’église a été en grande partie reconstruite à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. Le clocher et les bas-côtés ont été refaits en 1880 et 1886 (Clary, 1986), dans le style de la fin du XVe siècle ; les vitraux sont datés de 1887.

L’église est à chevet carré et nef de quatre travées inégales flanquée de deux collatéraux de deux travées ; un clocher carré est accolé hors-œuvre au nord, à l’extrémité ouest de la nef. Les voûtes d’ogives qui couvrent tout l’édifice lui confèrent une homogénéité trompeuse : il s’agit sans doute de fausses voûtes sur la nef comme sur les travées occidentales des bas-côtés, ce qui laisse penser qu’il s’agissait à l’origine de deux chapelles. La fonction des deux arcs à claveaux en petits moellons équarris qui apparaissent dans les élévations nord et sud de la deuxième travée de la nef n’est pas connue.

